Бучневич о том, что Овечкин посоветовал Мичкову не выпендриваться: «Слышал, что у него есть что-то такое. Если Саша говорит — значит, надо прислушаться»

— Селебрини. Мне кажется, он более боевитый, крепко сбитый парень — и в то же время креативный. Здорово играет на обеих сторонах площадки. Мы играли с «Сан-Хосе», и он мне очень понравился.
— А как вам Матвей Мичков?
— Играл против него один раз, во второй травмирован был. Вижу, что забивной, не боится лезть в обводку, бросать, креативит, и это уже хорошо.
У всех молодых бывают тяжелые моменты, когда тебя «придушат» или ты сам корону наденешь, забьешь пару голов и начнешь думать: я в порядке, король. У всех такое бывает, и это нормально. Надо просто продолжать работать.
— Многие обратили внимание, что Овечкин посоветовал ему не выпендриваться, не рассказав, однако, подробностей. Просто так подобного такие люди не говорят.
— Слышал, что у него есть что-то такое, хотя я от Мичкова на льду ничего не слышал. Если Саша говорит — значит, надо прислушаться, — сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.