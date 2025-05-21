Им надо уметь интегрироваться в общество и просто быть счастливыми. Как были мы в СССР в свое время. И это зависит от каждого из нас", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Вячеслав Быков: «Детям надо уметь интегрироваться в общество, быть счастливыми, как были мы в СССР. Нужно создавать условия, чтобы они росли здоровыми, с чувством собственного достоинства»
"В любой стране нужно создавать условия для детей. Чтобы они росли здоровыми, с чувством собственного достоинства, уважением к своему труду и других людей.