У команд с Запада 8 побед в Кубке Гагарина, с Востока — 7. «Ак Барс» взял еще один титул до разделения КХЛ на конференции

Ярославский клуб впервые выиграл трофей. Также побеждали такие представители Запада, как ЦСКА (2019, 2022, 2023), СКА (2015, 2017) и «Динамо» (2012, 2013).
Среди команд Востока победы есть у «Авангарда» (2021), «Ак Барса» (2010, 2018), «Салавата Юлаева» (2011) и «Металлурга» (2014, 2016, 2024).
В первом сезоне КХЛ (2008/09) победу в плей-офф одержал «Ак Барс», но разделения на конференции на тот момент еще не было. Оно появилось со следующего сезона.
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