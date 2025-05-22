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У команд с Запада 8 побед в Кубке Гагарина, с Востока — 7. «Ак Барс» взял еще один титул до разделения КХЛ на конференции

«Локомотив» принес Западной конференции 8-ю победу, выиграв серию с «Трактором» (4−1) в финале.

Источник: Спортс"

Ярославский клуб впервые выиграл трофей. Также побеждали такие представители Запада, как ЦСКА (2019, 2022, 2023), СКА (2015, 2017) и «Динамо» (2012, 2013).

Среди команд Востока победы есть у «Авангарда» (2021), «Ак Барса» (2010, 2018), «Салавата Юлаева» (2011) и «Металлурга» (2014, 2016, 2024).

В первом сезоне КХЛ (2008/09) победу в плей-офф одержал «Ак Барс», но разделения на конференции на тот момент еще не было. Оно появилось со следующего сезона.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет.