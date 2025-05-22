Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исаев о победе «Локомотива» в Кубке и критике от Гру: «Послужила дополнительной мотивацией. Мы показали максимальную самоотдачу и допустили минимум ошибок»

Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4−1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Перед финальной серией тренер челябинского клуба Бенуа Гру сказал: «У “Локомотива” прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре».

— Перед началом серии оппоненты говорили, что вас надо проверять.

— Я старался с начала плей‑офф абстрагироваться от всей этой информации. Что так сказали… Это послужило дополнительной мотивацией, вот и все.

— Это информация дошла до вас все же?

— Мне сказали. Но я спокойно к этому отнесся. Могут говорить все что угодно.

— В этом году все сложилось в пользу «Локомотива».

— Мы показали максимальную самоотдачу. И допустили минимум ошибок, — сказал вратарь «Локомотива».