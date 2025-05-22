Исаев о победе «Локомотива» в Кубке и критике от Гру: «Послужила дополнительной мотивацией. Мы показали максимальную самоотдачу и допустили минимум ошибок»

Перед финальной серией тренер челябинского клуба Бенуа Гру сказал: «У “Локомотива” прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре».
— Перед началом серии оппоненты говорили, что вас надо проверять.
— Я старался с начала плей‑офф абстрагироваться от всей этой информации. Что так сказали… Это послужило дополнительной мотивацией, вот и все.
— Это информация дошла до вас все же?
— Мне сказали. Но я спокойно к этому отнесся. Могут говорить все что угодно.
— В этом году все сложилось в пользу «Локомотива».
— Мы показали максимальную самоотдачу. И допустили минимум ошибок, — сказал вратарь «Локомотива».