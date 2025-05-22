Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м: «Верю, что ребята сверху за нами наблюдают, дают нам энергию. Спасибо им большое»

— Нам было очень сложно. Трудной была каждая игра, каждая серия. Но мы доказали, чего стоим. Особенно тяжелой получилась финальная серия. Думаю, она понравилась болельщикам. Может, завершилась она не так, как хотели все. Финал мог затянуться на шесть‑семь матчей. Но любая игра могла повернуться как в одну, так в другую сторону.