Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Никитин завоевал трофей с 2 разными командами — это не каждому дано, вызывает уважение»

«Поздравляю “Локомотив”, всех игроков, руководителей и тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным с победой в Кубке Гагарина.
Это большой успех, Игорь Никитин во второй раз в своей тренерской карьере выиграл Кубок. Это говорит о хорошем качестве и профессионализме.
Завоевать Кубок Гагарина с двумя разными командами не каждому дано, это вызывает уважение. «Локомотив» давно сделал акцент на развитие своей академии и молодых хоккеистов.
Они уделяют этому большое внимание. И сейчас мы видим, что это принесло свои плоды", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.