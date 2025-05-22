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Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Никитин завоевал трофей с 2 разными командами — это не каждому дано, вызывает уважение»

Ярославский клуб стал обладателем трофея, выиграв серию у «Трактора» (4−1).

Источник: Спортс"

«Поздравляю “Локомотив”, всех игроков, руководителей и тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным с победой в Кубке Гагарина.

Это большой успех, Игорь Никитин во второй раз в своей тренерской карьере выиграл Кубок. Это говорит о хорошем качестве и профессионализме.

Завоевать Кубок Гагарина с двумя разными командами не каждому дано, это вызывает уважение. «Локомотив» давно сделал акцент на развитие своей академии и молодых хоккеистов.

Они уделяют этому большое внимание. И сейчас мы видим, что это принесло свои плоды", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.