Никитин после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Низкий поклон родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы их чтим и уважаем, это их победа тоже»

Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина-2025, выиграв серию у «Трактора» (4−1).
— Чувствуете себя в Ярославле своим?
— Да, мне здесь очень комфортно. Я рад, что парни отблагодарили болельщиков. И низкий поклон родителям, родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы приезжали к мемориалу. Мы чтим и уважаем, это и их победа тоже.
— Есть ли понимание о том, что останетесь клубе?
— Сейчас не время об этом говорить. Праздновать пойдем.
— Говорят, что вас заберет ЦСКА.
— Послушайте, мы Кубок Гагарина празднуем или обсуждаем межсезонье?
— В чем ваш секрет побед?
— Это не мой секрет, это парни. Они отдали очень много здоровья, эмоций, сердец, — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м: «Верю, что ребята сверху за нами наблюдают, дают нам энергию. Спасибо им большое».
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет.