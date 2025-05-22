Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Низкий поклон родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы их чтим и уважаем, это их победа тоже»

Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем потерпел крушение самолет с хоккеистами «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.

Источник: Sports

Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина-2025, выиграв серию у «Трактора» (4−1).

— Чувствуете себя в Ярославле своим?

— Да, мне здесь очень комфортно. Я рад, что парни отблагодарили болельщиков. И низкий поклон родителям, родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы приезжали к мемориалу. Мы чтим и уважаем, это и их победа тоже.

— Есть ли понимание о том, что останетесь клубе?

— Сейчас не время об этом говорить. Праздновать пойдем.

— Говорят, что вас заберет ЦСКА.

— Послушайте, мы Кубок Гагарина празднуем или обсуждаем межсезонье?

— В чем ваш секрет побед?

— Это не мой секрет, это парни. Они отдали очень много здоровья, эмоций, сердец, — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина игрокам «Локомотива», погибшим в 2011-м: «Верю, что ребята сверху за нами наблюдают, дают нам энергию. Спасибо им большое».

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет.