Никитин после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Низкий поклон родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы их чтим и уважаем, это их победа тоже»

— Да, мне здесь очень комфортно. Я рад, что парни отблагодарили болельщиков. И низкий поклон родителям, родственникам тех, кого не стало в 2011 году. Мы приезжали к мемориалу. Мы чтим и уважаем, это и их победа тоже.