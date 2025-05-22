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Каюмов о «Локомотиве»: «Никитин сделал из нас чемпионов. Это больше командная победа — мы сделали выводы»

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (4−1) в финальной серии Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Два года подряд вы играете в финале. Кубок взяли только сейчас. Чем нынешний «Локомотив» сильнее прошлогоднего?

— Саня Радулов пришел.

— Дело, думаю, не только в нем.

— Это больше командная победа. Мы сделали выводы из прошлого года.

— Тяжело не сломаться, когда проиграл в финале 0−4?

— Мы не сломались. Обсудили с ребятами на первом собрании на предсезонке, в чем именно мы уступили. Сделали работу над ошибками и пришли к цели.

— Что чувствуете, когда видите, как тепло вас встречают болельщики?

— До сих пор еще не верится. Пока не понимаю.

— Оцените важность работы Игоря Никитина, который построил чемпионский «Локомотив».

— Он сделал из нас чемпионов — это самое главное, — сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.