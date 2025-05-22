Каюмов о «Локомотиве»: «Никитин сделал из нас чемпионов. Это больше командная победа — мы сделали выводы»

— Два года подряд вы играете в финале. Кубок взяли только сейчас. Чем нынешний «Локомотив» сильнее прошлогоднего?
— Саня Радулов пришел.
— Дело, думаю, не только в нем.
— Это больше командная победа. Мы сделали выводы из прошлого года.
— Тяжело не сломаться, когда проиграл в финале 0−4?
— Мы не сломались. Обсудили с ребятами на первом собрании на предсезонке, в чем именно мы уступили. Сделали работу над ошибками и пришли к цели.
— Что чувствуете, когда видите, как тепло вас встречают болельщики?
— До сих пор еще не верится. Пока не понимаю.
— Оцените важность работы Игоря Никитина, который построил чемпионский «Локомотив».
— Он сделал из нас чемпионов — это самое главное, — сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.