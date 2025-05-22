Радулов о критике игры «Локомотива»: «Без журналистов было бы скучно! Я вас люблю. Вы нас критикуете, заставляете выходить на лед, выжимая из себя максимум»

— Как ты реагировал, когда некоторые журналисты критиковали «Локомотив» за скучную игру?
— Да никак не реагировал! Господи, без вас было бы скучно! Я вас тоже люблю.
Мы все делаем одно дело. Вы нас критикуете, заставляете нас выходить на лед, выжимая из себя максимум. И даже больше. Я считаю, это здорово!
У каждого — свое мнение, и вместе мы играем в хоккей. Это самое главное! — сказал нападающий «Локомотива» Александр Радулов.
Радулов — невероятный сгусток энергии! В 38 лет выиграл второй Кубок Гагарина.