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Радулов о критике игры «Локомотива»: «Без журналистов было бы скучно! Я вас люблю. Вы нас критикуете, заставляете выходить на лед, выжимая из себя максимум»

Команда тренера Игоря Никитина выиграла Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» (4−1) в финальной серии. Радулов был признан самым ценным хоккеистом этого плей-офф КХЛ.

Источник: Спортс"

— Как ты реагировал, когда некоторые журналисты критиковали «Локомотив» за скучную игру?

— Да никак не реагировал! Господи, без вас было бы скучно! Я вас тоже люблю.

Мы все делаем одно дело. Вы нас критикуете, заставляете нас выходить на лед, выжимая из себя максимум. И даже больше. Я считаю, это здорово!

У каждого — свое мнение, и вместе мы играем в хоккей. Это самое главное! — сказал нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

Радулов — невероятный сгусток энергии! В 38 лет выиграл второй Кубок Гагарина.