Алексей Морозов: «Полуфиналы и финал плей-офф-2026 также пройдут в мае, потому что нет информации, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде и ЧМ. Готовим календарь»

— Сейчас уже идет подготовка к следующему сезону, готовим календарь. Полуфиналы и финал плей-офф-2026 также пройдут в мае, потому что нет информации о том, будет ли сборная России участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира. Поэтому мы составляем календарь с учетом мая, болельщикам это понравилось, мы получаем многочисленные положительные отзывы об этом.