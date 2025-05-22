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Алексей Морозов: «Полуфиналы и финал плей-офф-2026 также пройдут в мае, потому что нет информации, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде и ЧМ. Готовим календарь»

— Насколько решение продлить чемпионат до конца мая оправдало себя, и будет ли следующий сезон также заканчиваться в мае?

Источник: Спортс"

— Сейчас уже идет подготовка к следующему сезону, готовим календарь. Полуфиналы и финал плей-офф-2026 также пройдут в мае, потому что нет информации о том, будет ли сборная России участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира. Поэтому мы составляем календарь с учетом мая, болельщикам это понравилось, мы получаем многочисленные положительные отзывы об этом.

Не во всех регионах в этом году повезло с погодой, но во время финала все видели, как фан-зоны работали в Ярославле и Челябинске, автокинотеатры под открытым небом. Это было что-то новое, клубы работают над тем, чтобы людям было интересно болеть.

Мы очень довольны, что есть возможность играть в мае, это помогает популяризировать хоккей, а болельщики могут поддерживать своих как на трибунах, так и за пределами ледовых дворцов, — сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет.

Триумф «Локомотива» — лучшее, что случалось в КХЛ за последние годы.