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Титов о помощи от Ротенберга: «Он присоединился к “СКА-1946”, обсуждаем детали, с трибун и скамейки разное видение. Есть подсказки сверху — в перерывах»

Петербургский клуб обыграл МХК «Спартак» (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии — 3−3. Главный тренер СКА Роман Ротенберг посещает игры серии, он находится на трибунах рядом со скамейкой «СКА-1946».

Источник: Спортс"

Петербургский клуб обыграл МХК «Спартак» (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии — 3−3. Главный тренер СКА Роман Ротенберг посещает игры серии, он находится на трибунах рядом со скамейкой «СКА-1946».

— Общаетесь с Романом Ротенбергом по ходу серии со «Спартаком»?

— Да, общаемся, были на связи и в течение сезона. Сейчас он присоединился к нам, и мы обсуждаем детали, потому что со скамейки и с трибун очень разное видение хоккея. Есть подсказки сверху.

— В том числе во время игры?

— Нет, в перерывах только, — сказал главный тренер «СКА-1946» Герман Титов.

«СКА-1946» — 1-я команда в истории МХЛ, отыгравшаяся с 0−3 в серии плей-фф. У петербуржцев 3 победы подряд против МХК «Спартак».