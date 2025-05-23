Барков-старший о 3 поражениях от «СКА-1946» после 3−0: «Идет от головы, скорее всего. “Спартаку” надо расслабиться, чтобы выигрывать»

— Не думаю, что физически. Скорее психологически. Первый опасный момент был с нашей стороны. Думаю, до второго гола имели абсолютно равную игру. После второго гола был холодный душ, поэтому вам показалось, что просели. Пытались достать эмоции из себя. Все это накладывает эмоциональный срыв в игре. Третий период показал, что у нас хорошая физика.