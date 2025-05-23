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Светлов о финале Кубка Гагарина: «Не самый эффектный в истории. Много борьбы и столкновений на грани фола, но маловато красивых комбинаций и голов»

В решающей серии «Локомотив» обыграл «Трактор» (4−1).

Источник: Спортс"

— Что скажете об уровне хоккея?

— Наверное, это был не самый эффектный финал в истории КХЛ. Увидели много борьбы и столкновений на грани фола, но маловато красивых комбинаций и голов. Четыре шайбы за матч — это все-таки не высшая результативность, да и пять матчей в финале — не предельный формат.

С другой стороны, была интрига, два города страны полторы недели жили хоккеем. Интересно узнать, какими оказались рейтинги во всей России. Надо на спокойную голову все проанализировать — убрать минусы и оставить плюсы, — сказал экс-тренер клубов КХЛ.