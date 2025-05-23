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Титов о 3−3 «СКА‑1946» в финале со «Спартаком»: «Пришел Заврагин — мы стали побеждать. Но это заслуга всей команды»

В четверг армейцы победили красно-белых (5:2, 3−3) в решающей серии Кубка Харламова, отыгравшись с 0−3.

Источник: Спортс"

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, они гнали ребят вперед. Мы сыграли по заданию: кто первый забивает, тот победит. Сегодня нам это удалось. Считаю, что победили по делу. После успеха в четвертой игре ребята раскрепостились.

— Появление Заврагина в серии добавило спокойствия и шансов на победу?

— Конечно, пришел Заврагин — мы стали побеждать. Но это заслуга всей команды.

— Третий период прошел с обилием стычек. Кому это было на руку?

— Наверное, «Спартаку», потому что к тому моменту они проигрывали 0:3. Прошло всего восемь секунд после начала периода — и началось. Понимаю спартаковцев, они не хотели уступать. Так бывает в НХЛ — когда проигрывают, начинаются стыки.

— Предупредили ребят о возможных провокациях?

— Да, сразу сказал ребятам, чтобы держали эмоции, не велись на провокации. Я их предупредил. Ребята молодые, горячие, я их не осуждаю. Постояли за вратаря и за себя, — сказал тренер «СКА‑1946».