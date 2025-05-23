Титов о 3−3 «СКА‑1946» в финале со «Спартаком»: «Пришел Заврагин — мы стали побеждать. Но это заслуга всей команды»

— Наверное, «Спартаку», потому что к тому моменту они проигрывали 0:3. Прошло всего восемь секунд после начала периода — и началось. Понимаю спартаковцев, они не хотели уступать. Так бывает в НХЛ — когда проигрывают, начинаются стыки.