Свечников во 2-м матче серии с «Флоридой»: 0 бросков, 5 хитов, 3 потери и «минус 3» за 19:47. Он получил малый штраф, ударив Ткачака крагой по затылку у борта

В текущем плей-офф у 25-летнего россиянина 10 (8+2) очков в 12 играх при полезности «+4».
Сегодня Свечников завершил игру с худшей полезностью в команде («минус 3»).
У Андрея (19:47, 4:39 — в большинстве) 0 бросков в створ (1 промах), 5 силовых приемов (против него применили столько же — 5) и 3 потери.
В первом периоде российский нападающий получил малый штраф за грубую игру против форварда «Флориды» Мэттью Ткачака. Во время борьбы у скамейки «Каролины» Свечников ударил соперника крагой по затылку. «Пантерс» реализовали большинство, сделав счет 3:0.