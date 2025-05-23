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Беннетт набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 1-й звездой. У него 9 голов в текущем плей-офф — делит 1-е место в гонке снайперов с Рантаненом

Форвард «Флориды» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу во втором матче финала Восточной конференции с «Каролиной» (5:0, 2−0). Его признали первой звездой встречи.

В текущем плей-офф на счету 28-летнего канадца стало 13 (9+4) очков в 14 играх при полезности «+1». Беннетт делит 1-е место в гонке снайперов с Микко Рантаненом из «Далласа» — у обоих по 9 шайб.

Всего в плей-офф у Беннетта 69 (34+35) очков в 98 играх, в том числе за «Флориду» — 50 (23+27) баллов в 68 матчах. Он стал 4-м игроком в истории клуба, достигшим отметки 50 очков в кубковых играх — впереди только Александр Барков (71), Картер Верхэге (66) и Мэттью Ткачак (58).

Нынешний сезон — последний по действующему контракту Сэма с «Пантерс» (кэпхит — 4,425 миллиона долларов). Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.