Беннетт набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 1-й звездой. У него 9 голов в текущем плей-офф — делит 1-е место в гонке снайперов с Рантаненом

Всего в плей-офф у Беннетта 69 (34+35) очков в 98 играх, в том числе за «Флориду» — 50 (23+27) баллов в 68 матчах. Он стал 4-м игроком в истории клуба, достигшим отметки 50 очков в кубковых играх — впереди только Александр Барков (71), Картер Верхэге (66) и Мэттью Ткачак (58).