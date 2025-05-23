Форслинг — 7-й защитник «Флориды», забивший в этом плей-офф. Это повторение рекорда НХЛ

«Флорида» повторила рекорд НХЛ по числу защитников с голами за один розыгрыш Кубка Стэнли. Ранее в список попали «Эдмонтон»-1987, «Калгари»-1988, «Питтсбург»-1991, «Вашингтон»-1994, «Бостон»-2019 и «Вегас»-2021.