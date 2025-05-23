Форслинг — 7-й защитник «Флориды», забивший в этом плей-офф. Это повторение рекорда НХЛ

В текущем плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 14 играх при полезности «+9».
Форслинг стал 7-м защитником «Пантерс», отметившимся заброшенной шайбой в этом плей-офф. Также забивали Аарон Экблад (3 гола), Нэйт Шмидт (3), Сет Джонс (3), Дмитрий Куликов (1), Никко Миккола (1) и Увис Балинскис (1).
«Флорида» повторила рекорд НХЛ по числу защитников с голами за один розыгрыш Кубка Стэнли. Ранее в список попали «Эдмонтон»-1987, «Калгари»-1988, «Питтсбург»-1991, «Вашингтон»-1994, «Бостон»-2019 и «Вегас»-2021.