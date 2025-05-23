Райнхарт получил травму во 2-м матче серии с «Каролиной» после хита Ахо. Форвард «Флориды» ушел со льда в 1-м периоде, сыграв 5:37

29-летний канадец получил травму нижней части тела в результате силового приема форварда клуба из Роли Себастьяна Ахо.
Райнхарт провел на льду 5 минут 37 секунд. После игры главный тренер «Пантерс» Пол Морис сообщил, что пока у него нет подробностей.
В текущем плей-офф у Сэма 11 (4+7) очков в 14 играх при полезности «+4». Он был лидером команды по результативности в регулярном чемпионате — 81 (39+42) балла в 82 играх.
Отметим, что за 3 последних сезона Райнхарт пропустил в общей сложности только 3 игры.