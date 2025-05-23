Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Канада
1
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
5
:
Чехия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
6
:
Австрия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
США
5
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
24.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.70

Райнхарт получил травму во 2-м матче серии с «Каролиной» после хита Ахо. Форвард «Флориды» ушел со льда в 1-м периоде, сыграв 5:37

Форвард «Флориды» ушел со льда в первом периоде второго матча финала Восточной конференции против «Харрикейнс» (5:0, 2−0).

29-летний канадец получил травму нижней части тела в результате силового приема форварда клуба из Роли Себастьяна Ахо.

Райнхарт провел на льду 5 минут 37 секунд. После игры главный тренер «Пантерс» Пол Морис сообщил, что пока у него нет подробностей.

В текущем плей-офф у Сэма 11 (4+7) очков в 14 играх при полезности «+4». Он был лидером команды по результативности в регулярном чемпионате — 81 (39+42) балла в 82 играх.

Отметим, что за 3 последних сезона Райнхарт пропустил в общей сложности только 3 игры.