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Бобровский сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ в карьере и догнал Хабибулина. Среди российских вратарей больше только у Набокова и Василевского (по 7)

Вратарь «Флориды» отразил все 17 бросков во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2−0).

В текущем плей-офф у 36-летнего россиянина 10 побед (3 — сухих) в 14 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,13.

В целом у Бобровского стало 6 шатаутов в 108 кубковых играх за карьеру. По их числу он догнал Николая Хабибулина (6 в 72).

Среди российских вратарей в истории лиги больше матчей на ноль в плей-офф только у Евгения Набокова (7 из 86 всего) и Андрея Василевского («Тампа», 7 из 120).

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (24 из 205). Второе место занимает Патрик Руа (23 из 151), третье делят Кертис Джозеф (16 из 133) и Марк-Андре Флери (16 из 170).

Лучший результат среди европейцев у Доминика Гашека (14 из 119).