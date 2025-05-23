Ткачак о том, что до 2-го матча с «Каролиной» не забивал в 10 играх подряд: «Я же не Овечкин, шайба не всегда заходит в ворота. Главное, что мы ведем 2−0»

На счету 27-летнего американца стало 12 (4+8) очков в 14 играх в текущем плей-офф. Сегодня он прервал 10-матчевую безголевую серию.
"Главное, что мы ведем 2−0. Мне все равно, как именно мы этого достигли. Если у меня шайбы заходят в ворота — хорошо, если нет — ладно. Я никогда не беспокоился насчет своих голов.
Бывает приятно видеть, как шайба заходит в ворота. Но я же не Овечкин, это не всегда случается. Когда случается — это здорово", — сказал Ткачак после игры.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах.