Кожевников о Кубке Гагарина: «Первым раундам твердая 5, потом все сдулось. “Трактор” из-за пассивной тренерской лавочки и вовсе завалил финал. Впервые финал КХЛ остался в тени финала МХЛ»

— Первым двум раундам ставлю твердую пятерку. Там было много сильных серий, главные украшения — «Спартак» — «Салават Юлаев», «Локомотив» — «Авангард» и «Динамо» — СКА.
Потом, если честно, все сдулось — три серии лишь по пять матчей. «Трактор» из-за пассивной тренерской лавочки и вовсе завалил решающую серию.
Я считаю, впервые в истории финал КХЛ остался в тени финала МХЛ — и по количеству зрителей, и по интриге, и по нерву. Проигравших в нем не было — поздравляю «Спартак» с победой, но и «СКА-1946», отыграв 0−3, заставил собой восхищаться.
Правильно сказал о финале МХЛ мой друг Вячеслав Фетисов. Мы дожили до времен, когда именно молодежный хоккей дает надежду на возрождение нашей школы, — отметил двукратный олимпийский чемпион.