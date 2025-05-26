Кожевников о Кубке Гагарина: «Первым раундам твердая 5, потом все сдулось. “Трактор” из-за пассивной тренерской лавочки и вовсе завалил финал. Впервые финал КХЛ остался в тени финала МХЛ»

Я считаю, впервые в истории финал КХЛ остался в тени финала МХЛ — и по количеству зрителей, и по интриге, и по нерву. Проигравших в нем не было — поздравляю «Спартак» с победой, но и «СКА-1946», отыграв 0−3, заставил собой восхищаться.