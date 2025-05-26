Степанов о 897 голах Овечкина в НХЛ: «Историческое, легендарное достижение. Не представляю, когда может родиться еще один такой человек, который забросит столько шайб»

— Болел за «Вашингтон», там все-таки мой друг Саша Овечкин играет. Поздравлял, разумеется, с рекордной шайбой, мы общаемся, созваниваемся периодически. Историческое достижение, легендарное, что угодно можно говорить про него, но я не представляю, когда и как может родиться на свете еще один такой человек, который забросит столько шайб. Очень давно его знаю, вместе играли, вместе росли.