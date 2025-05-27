Семья Овечкина отпраздновала 5-летие сына Ильи в хоккейной тематике. Пелагея посетила мероприятие

Супруга хоккеиста Настасия Овечкина выложила фотографии и видео с празднования.
Мероприятие посетила заслуженная артистка РФ Пелагея с дочерью. Она также поделилась фото и видео.
Изображения: скриншоты сторис Настасии Овечкиной и Пелагеи.
Илье, младшему сыну нападающего «Вашингтона», исполнилось 5 лет.
Супруга хоккеиста Настасия Овечкина выложила фотографии и видео с празднования.
Мероприятие посетила заслуженная артистка РФ Пелагея с дочерью. Она также поделилась фото и видео.
Изображения: скриншоты сторис Настасии Овечкиной и Пелагеи.