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Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно за Овечкина — у него была мечта выиграть Олимпиаду. Теперь, похоже, этого не случится. Все надежды умерли»

Ранее стало известно, что МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на турнир.

Источник: Спортс"

"На каком основании нас не допускают к международным стартам? Новость, конечно, неприятная. Было много разных обещаний…

Обидно за Овечкина — у него была мечта попасть на Олимпиаду и выиграть ее. Теперь, похоже, этого не случится. Все надежды уже умерли", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены».