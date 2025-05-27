Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно за Овечкина — у него была мечта выиграть Олимпиаду. Теперь, похоже, этого не случится. Все надежды умерли»

"На каком основании нас не допускают к международным стартам? Новость, конечно, неприятная. Было много разных обещаний…
Обидно за Овечкина — у него была мечта попасть на Олимпиаду и выиграть ее. Теперь, похоже, этого не случится. Все надежды уже умерли", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены».