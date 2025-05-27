Белорус Яценко признан лучшим защитником сезона Молодежной хоккейной лиги

Победитель в номинации «Лучший защитник» по итогам «гладкого» чемпионата был определен голосованием главных тренеров всех 38 команд МХЛ. Церемония вручения индивидуальных призов состоялась 27 мая в Москве. Александр Яценко в своем дебютном сезоне в лиге стал лучшим бомбардиром «регулярки» среди игроков обороны, набрав 42 (15+27) очка в 52 матчах при показателе полезности «+37».