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Белорус Яценко признан лучшим защитником сезона Молодежной хоккейной лиги

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок обороны бобруйского «Динамо-Шинника» Александр Яценко признан лучшим защитником Молодежной хоккейной лиги в сезоне-2024/25, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МХЛ.

Источник: ХК "Динамо-Шинник"

Победитель в номинации «Лучший защитник» по итогам «гладкого» чемпионата был определен голосованием главных тренеров всех 38 команд МХЛ. Церемония вручения индивидуальных призов состоялась 27 мая в Москве. Александр Яценко в своем дебютном сезоне в лиге стал лучшим бомбардиром «регулярки» среди игроков обороны, набрав 42 (15+27) очка в 52 матчах при показателе полезности «+37».

Кроме того, Яценко забросил по одной шайбе на стадии плей-ин и в раунде плей-офф Кубка Харламова. Белорусский защитник помог «Динамо-Шиннику» обеспечить место в элитном «Золотом» дивизионе Западной конференции в следующем сезоне МХЛ.