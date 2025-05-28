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Белорусы Омелюсик и Кодола стали чемпионами ВХЛ в составе «Торпедо-Горького»

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижегородский клуб «Торпедо-Горький» с двумя белорусами в составе стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги в сезоне-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В финале Кубка Чемпиона России волжане встречались с воскресенским «Химиком». Шестая игра противостояния до четырех побед состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу хозяев (5:2), которые тем самым выиграли серию со счетом 4:2. Золотые медали у торпедовцев завоевали наши нападающие Даниил Омелюсик и Владислав Кодола, серебряным призером Всероссийской хоккейной лиги стал белорусский форвард «Химика» Егор Чезганов.

В сезоне-24/25 ВХЛ Омелюсик с учетом плей-офф провел 61 поединок и набрал 25 (11+14) очков. Кодола отметился 17 (4+13) результативными баллами за 49 матчей. Чезганов стал одним из лучших бомбардиров лиги по итогам регулярного чемпионата и побил белорусский рекорд по очкам за сезон ВХЛ, заработав 55 (30+25) баллов. В нокаут-раунде Егор добавил в свой актив 18 (9+9) пунктов.