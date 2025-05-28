Забуга о том, когда «Торпедо» переедет на новую арену: «По самым оптимистичным сценариям — сентябрь 2025 года. Работа ведется круглосуточно»

А у Нижнего Новгорода нет проблем. Если потребуется провести первые матчи дома, когда новая арена еще не будет готова, то мы спокойно сыграем в КРК «Нагорный», который также будет принят КХЛ после инспекционной проверки. То есть мы получим допуск сразу на два спортсооружения.