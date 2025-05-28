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Забуга о том, когда «Торпедо» переедет на новую арену: «По самым оптимистичным сценариям — сентябрь 2025 года. Работа ведется круглосуточно»

Сейчас клуб выступает в КРК «Нагорный» с вместимостью 5500 зрителей.

Источник: Спортс"

— Когда «Торпедо» переедет на новый стадион?

— Работа над новой ареной ведется круглосуточно. В этом задействовано большое количество строителей.

По самым оптимистичным сценариям это сентябрь 2025 года. Изначально было обещано, что «Торпедо» начнет сезон-2025/26 на новой арене. Мы рассматриваем разные сценарии и ждем, когда строители нас порадуют вводом новой арены в эксплуатацию.

— «Торпедо» по календарю не проведет весь сентябрь на выезде, как было с «Авангардом»?

— Там в Омске была другая ситуация — команда уже выехала из Балашихи, и там не было новой арены, на которой можно было бы принимать матчи чемпионата КХЛ.

А у Нижнего Новгорода нет проблем. Если потребуется провести первые матчи дома, когда новая арена еще не будет готова, то мы спокойно сыграем в КРК «Нагорный», который также будет принят КХЛ после инспекционной проверки. То есть мы получим допуск сразу на два спортсооружения.

— А впоследствии в «Нагорный» переедут клубы ВХЛ и МХЛ?

— Первично планируется, что «Чайка» на определенный период остается во дворце имени Коноваленко, потому что там есть своя культура вокруг команды.

Команда ВХЛ переедет в «Нагорный», когда «Торпедо» уедет на новую арену. Плюс на новой арене есть два тренировочных льда — младшие возраста хоккейной школы также переезжают в новый дворец. Потому что в городе есть огромная потребность во льде, — сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.

Алексей Исаков возглавит «Торпедо». Под его руководством «Торпедо-Горький» выиграл Кубок Чемпиона России.