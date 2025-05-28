Владислав Третьяк: «Исаев — вратарь номер один, на которого можно положиться. Он отличается стабильностью»

— Вы уже несколько лет хвалите Даниила Исаева. Думаете, он снова будет признан лучшим вратарем страны на церемонии КХЛ?
— Да. Вы знаете, у нас много хороших вратарей — говорю даже не о тех, кто выступает в НХЛ, а о России. Но многие наши голкиперы не отличаются стабильностью. А я как вратарь знаю, что ценят везде именно за стабильность.
Есть такие, как Мартин Бродер, Патрик Руа, а есть вратари, которые выстрелили как на чемпионате мира в 1977 году в Австрии швед Йеран Хегюста. Но потом он пропал.
Так и у нас. Бывает, приходишь на матч и смотришь: ну ведь здорово играет вратарь! А в следующем матче он пропускает шесть-семь шайб.
Поэтому у нас сейчас, к сожалению, очень мало вратарей, которые в КХЛ играют стабильно на своем высоком уровне. Даниил Исаев — номер один из тех, кто такой стабильностью отличается. Как только он заболел, сразу же «Локомотив» стал чаще проигрывать.
Я уже давно говорю, что Исаев — вратарь номер один, на которого можно положиться, — сказал глава ФХР Владислав Третьяк.