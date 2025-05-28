Игорь Есмантович: «ЦСКА — это философия, любовь к Родине, ответственность, сильный характер, воля к победе, орденоносцы. Для меня важно, чтобы у нового тренера было армейское ДНК»

ЦСКА — это философия, это любовь к Родине, это ответственность, это сильный характер, это воля к победе, это сложнейший труд, дружба в коллективе. Это орденоносцы. Сколько у нас орденоносцев? Третьяк, Фетисов, Михайлов. Сколько наших олимпийских чемпионов? Конечно, это ДНК!" — сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.