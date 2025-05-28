Игорь Есмантович: «ЦСКА — это философия, любовь к Родине, ответственность, сильный характер, воля к победе, орденоносцы. Для меня важно, чтобы у нового тренера было армейское ДНК»

«Для меня, конечно, важно, чтобы у нового тренера было армейское ДНК. Вот сейчас нам задали вопрос: “Сколько наших ребят играет в команде?”. Я его немного переформатирую: “А вот сколько воспитанников ЦСКА играет в лиге?”.
Недавно был срез в КХЛ, где определили, что во всех командах нашей страны больше всего играет воспитанников ЦСКА. Поэтому, конечно, ДНК ЦСКА — это сильное ДНК, мы стараемся его усиливать.
ЦСКА — это философия, это любовь к Родине, это ответственность, это сильный характер, это воля к победе, это сложнейший труд, дружба в коллективе. Это орденоносцы. Сколько у нас орденоносцев? Третьяк, Фетисов, Михайлов. Сколько наших олимпийских чемпионов? Конечно, это ДНК!" — сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Есмантович о тренере для ЦСКА: «Круг кандидатов есть, их трое. Фамилии называть сейчас не буду. Идут переговоры, поиски вариантов».