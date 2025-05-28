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Никитин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Хоккеисты поверили в наши идеи и достигли мечты через сверхусилие, травмы, боль, выплеснули все эмоции»

В финальной серии плей-офф ярославцы обыграли «Трактор» (4−1).

Источник: Спортс"

— За счет чего выиграли этот Кубок Гагарина?

— Хочется поблагодарить ребят, хоккеистов, которые поверили в наши идеи, принципы, и через тяжелую работу, высочайшую самоотдачу пришли к этому успеху. Было четыре года очень сложной работы, когда мы шаг за шагом развивались и шли к победе. Игроки все это время отдавались без остатка в играх и на тренировках, делали все, что могли.

Да, было разное, были обидные неудачи, как тот же прошлогодний финал против «Магнитки». Но парни продолжали трудиться изо всех сил — спасибо им за это большое. Они шли к своей мечте и в итоге достигли ее через сверхусилие, травмы, боль, выплеснули все эмоции, — сказал тренер «Локомотива».