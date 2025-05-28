«Куньлунь» будет играть на площадке канадского размера в Мытищах

Ранее в Мытищах использовалась площадка «переходного» размера (60×28). Большинство команд КХЛ уже играют на узкой площадке канадского размера — таким образом, хоккеистам нашего клуба не придется еженедельно адаптироваться к меняющимся условиям, что позволит стандартизировать и тренировочный процесс", — говорится в сообщении китайского клуба.