«Куньлунь» будет играть на площадке канадского размера в Мытищах

«Арену Мытищи» ждут изменения — будет модернизирована хоккейная коробка основного поля ледовой арены, благодаря чему «Куньлунь» сможет принимать соперников в Мытищах на ледовой площадке канадского размера (60×26 м).
Ранее в Мытищах использовалась площадка «переходного» размера (60×28). Большинство команд КХЛ уже играют на узкой площадке канадского размера — таким образом, хоккеистам нашего клуба не придется еженедельно адаптироваться к меняющимся условиям, что позволит стандартизировать и тренировочный процесс", — говорится в сообщении китайского клуба.
В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» не смог выйти в плей-офф, заняв на Западе 9-е место в регулярном чемпионате.