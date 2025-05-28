Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.05
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.32
П2
2.70

Нюджент-Хопкинс набрал 9 очков в 4 матчах с «Далласом». Он 7-й игрок в истории НХЛ с 2+ баллами в каждой из 4 первых игр серии за выход в финал Кубка Стэнли

Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (4:1, 3−1).

На счету 32-летнего канадца стало 18 (5+13) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+9». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

При этом в серии против «Старс» Нюджент-Хопкинс набрал 9 (2+7) баллов в 4 играх при полезности «+6».

Он набирал не менее 2 очков в каждом из 4 первых матчей серии и стал 7-м игроком в истории НХЛ с таким достижением в рамках серий за выход в финал Кубка Стэнли.

Ранее отличились Уэйн Гретцки (1988, «Эдмонтон», 5 игр в финале конференции; 1983, «Эдмонтон», 4 игры в финале конференции), Элмер Лэк (1946, «Монреаль», 4 игры в полуфинале), Тоу Блэйк (1946, «Монреаль», 4 игры в полуфинале), Джонни Бьюсик (1972, «Бостон», 4 игры в полуфинале), Крэйг Дженни (1990, «Бостон», 4 игры в финале конференции), Кэм Нили (1990, «Бостон», 4 игры в финале конференции).