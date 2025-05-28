Дадонов не сыграл в 4-м матче серии с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» впервые в этом плей-офф остался в запасе — после 6 игр подряд без очков

На счету 35-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 16 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли при полезности «минус 3».
В последних 6 матчах Дадонов не набрал очков при полезности «минус 3» и 2 бросках в створ ворот. Текущая безголевая серия — 14 игр.
Форвард «Далласа» впервые в этом плей-офф попал в запас.
На счету 35-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 16 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли при полезности «минус 3».
В последних 6 матчах Дадонов не набрал очков при полезности «минус 3» и 2 бросках в створ ворот. Текущая безголевая серия — 14 игр.