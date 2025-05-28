Дебур о «Далласе» после 1:4 от «Эдмонтона»: «Никак не можем повести в счете. В 1-м периоде не реализовали моменты, а потом не справились с их большинством»

Поражение стало для техасцев третьим подряд при общей разнице шайб 2:13.
"Примерно та же история, мы никак не можем повести в счете. Мне понравилась наша игра в первом периоде, хотя у нас было около 15 бросков мимо ворот (17, бросков в створ было 16 — Спортс).
Нам нужно больше концентрации, чтобы попадать в створ в таких ситуациях. Так или иначе, провести такой период и по его итогу уступать в счете — это сложная ситуация.
Другой момент — наша игра в меньшинстве. Сегодня игра спецбригад сделала разницу в игре. В первом периоде мы не реализовали моменты, а потом не справились с их большинством«, — сказал главный тренер “Далласа”.