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Дебур о «Далласе» после 1:4 от «Эдмонтона»: «Никак не можем повести в счете. В 1-м периоде не реализовали моменты, а потом не справились с их большинством»

«Старс» проиграли «Ойлерс» (1:4) в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1−3).

Поражение стало для техасцев третьим подряд при общей разнице шайб 2:13.

"Примерно та же история, мы никак не можем повести в счете. Мне понравилась наша игра в первом периоде, хотя у нас было около 15 бросков мимо ворот (17, бросков в створ было 16 — Спортс).

Нам нужно больше концентрации, чтобы попадать в створ в таких ситуациях. Так или иначе, провести такой период и по его итогу уступать в счете — это сложная ситуация.

Другой момент — наша игра в меньшинстве. Сегодня игра спецбригад сделала разницу в игре. В первом периоде мы не реализовали моменты, а потом не справились с их большинством«, — сказал главный тренер “Далласа”.