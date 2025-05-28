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40-летний Перри забросил 6 шайб в текущем плей-офф и повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет. Он превзошел результаты Овечкина и Ларионова

Форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в четвертом матче финала Западной конференции против «Далласа» (4:1, 3−1).

Источник: Спортс"

В текущем плей-офф на счету канадца стало 9 (6+3) очков в 15 играх при полезности «+4».

Перри исполнилось 40 лет 16 мая. Его 6 голов за один плей-офф — повторение рекорда НХЛ для игроков в возрасте 39 лет или более (на момент начала розыгрыша).

Ранее по 6 шайб забрасывали Жан Беливо (1971, «Монреаль», 39 лет), Рон Фрэнсис (2002, «Каролина», 39), Марк Рекки (2010, «Бостон», 42) и Теему Селянне (2011, «Анахайм», 40).

Отметим, что Перри превзошел достижения Александра Овечкина (2025, «Вашингтон», 39 лет, 5 шайб) и Игоря Ларионова (2002, «Детройт», 41, 5).