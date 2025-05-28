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Андрей Коваленко: «Овечкин выше любой голливудской звезды, не удивлен ажиотажу вокруг его приезда в Россию. Если захочет поучаствовать в работе Госдумы, вижу только плюсы»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

24 мая Александр Овечкин прилетел в Москву. После этого депутат Дмитрий Свищев пригласил его на заседание в Госдуму: «Обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея».

"Мне сложно рассуждать, чем бы Овечкин мог заниматься после карьеры. Он сам в состоянии определиться с будущим. Не удивлен ажиотажу вокруг его приезда в Россию, он выше любой голливудской звезды.

Саша и так был номером один, оставался преданным спортсменом и гражданином России, всегда возвращался домой. Если захочет поучаствовать в работе Госдумы РФ или дебатах, в этом вижу только плюсы.

Нередко больших звезд спорта приглашают на такие мероприятия, чтобы узнать в том числе мнение народа. Это правильная идея", — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.