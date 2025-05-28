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Есмантович о недопуске России на ОИ-2026: «Овечкин, Малкин, Бобровский заслуживают сыграть на Олимпиаде. Неприятно смотреть, когда политика вмешивается в спорт»

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

Источник: Спортс"

— До зимней Олимпиады осталось совсем немного. В МОК заявили, что Международная федерация хоккея придерживается тех рекомендаций относительно нашего недопуска на Олимпийские игры. Вы верите, что мы будем допущены до игр в Италии?

— Мне бы очень хотелось, что бы мы там сыграли, но пока обстоятельства не в нашу пользу. Вы же видите, в какое время мы живем.

Нам неприятно смотреть, когда политика вмешивается в спорт. К сожалению, такая тенденция есть, но мы хотели бы сыграть на играх в Италии.

У нас есть замечательные хоккеисты Саша Овечкин, Женя Малкин, вратарь Сергей Бобровский. Они заслуживают того, чтобы сыграть на Олимпийских играх, но политики, которые вмешались в спорт, видят эту ситуацию по‑своему.

Конечно, мы будем переживать, ждать, что что‑то может изменить эту позицию. Посмотрим, будем бороться и добиваться своего, — заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.