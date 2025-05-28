Депутат Свищев: «Приглашаю Овечкина на круглый стол по пиву. Александр способен поменять мнение чиновников о пиве на стадионах»

Интересно, как на Западе относятся к пиву на стадионах. Я видел, что на чествовании Овечкин был с пивом. Он еще не безразличен к футболу, поэтому интересно, как на этот вопрос смотрят в США, и не вредит ли это спортсменам, зрителям и общественности.
Овечкин может быть лидером общественного мнения, способным поменять мнение многих чиновников, которые до сих пор не определились касательно пива на стадионах", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея».