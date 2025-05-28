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Депутат Свищев: «Приглашаю Овечкина на круглый стол по пиву. Александр способен поменять мнение чиновников о пиве на стадионах»

"Я хочу пригласить Овечкина на круглый стол по пиву 9 июня на Воробьевых горах. Там будут представители многих разных федераций, клубов, фанатов, прессы.

Источник: Спортс"

Интересно, как на Западе относятся к пиву на стадионах. Я видел, что на чествовании Овечкин был с пивом. Он еще не безразличен к футболу, поэтому интересно, как на этот вопрос смотрят в США, и не вредит ли это спортсменам, зрителям и общественности.

Овечкин может быть лидером общественного мнения, способным поменять мнение многих чиновников, которые до сих пор не определились касательно пива на стадионах", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея».