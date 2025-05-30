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КХЛ провела 450 допинг-тестов за сезон, выявлено 3 нарушения. Число травм сократилось на 18%

Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ, генеральных менеджеров и представителей клубов. На встрече подвели итоги сезона-2024/25 и обсудили развитие лиги.

Источник: Спортс"

По ходу сезона за положительные допинг-пробы были отстранены игроки ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов, а также нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

"КХЛ остается единственной в России профессиональной спортивной лигой, самостоятельно проводящей антидопинговую деятельность. В сотрудничестве с РУСАДА за сезон проведено более 450 тестов, выявлено три нарушения.

Количество травм сократилось на 18%, Лига внедрила клинические протоколы реабилитации на уровне клубов. Они содержат перечень уже готовых протоколов, в каждом из которых описаны фазы, периоды, критерии программы реабилитации и другая полезная медицинская информация рекомендательного характера для работы по восстановлению игроков после травмы", — говорится в заявлении лиги.

«Разбирали вопрос антидопинга. За сезон было сделано 450 антидопинговых тестов, есть три нарушения, сейчас идут разбирательства. Пока идут разбирательства, мы комментировать не вправе», — заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.