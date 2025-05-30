КХЛ провела 450 допинг-тестов за сезон, выявлено 3 нарушения. Число травм сократилось на 18%

По ходу сезона за положительные допинг-пробы были отстранены игроки ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов, а также нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.
"КХЛ остается единственной в России профессиональной спортивной лигой, самостоятельно проводящей антидопинговую деятельность. В сотрудничестве с РУСАДА за сезон проведено более 450 тестов, выявлено три нарушения.
Количество травм сократилось на 18%, Лига внедрила клинические протоколы реабилитации на уровне клубов. Они содержат перечень уже готовых протоколов, в каждом из которых описаны фазы, периоды, критерии программы реабилитации и другая полезная медицинская информация рекомендательного характера для работы по восстановлению игроков после травмы", — говорится в заявлении лиги.
«Разбирали вопрос антидопинга. За сезон было сделано 450 антидопинговых тестов, есть три нарушения, сейчас идут разбирательства. Пока идут разбирательства, мы комментировать не вправе», — заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.