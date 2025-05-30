КХЛ провела 450 допинг-тестов за сезон, выявлено 3 нарушения. Число травм сократилось на 18%

Количество травм сократилось на 18%, Лига внедрила клинические протоколы реабилитации на уровне клубов. Они содержат перечень уже готовых протоколов, в каждом из которых описаны фазы, периоды, критерии программы реабилитации и другая полезная медицинская информация рекомендательного характера для работы по восстановлению игроков после травмы", — говорится в заявлении лиги.