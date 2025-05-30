Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2

Гендиректор «Трактора» о селекции: «В список может войти любой хоккеист, в том числе Кузнецов. Сформированной позиции у клуба пока нет»

— Почему вы не хотите подписать Кузнецова? Он же, мягко говоря, не последний человек для Челябинска.

Источник: Спортс"

— Для начала нам надо сформировать свою позицию в отношении команды на следующий год. И в отношении каждого игрока. И уже когда будем отталкиваться от нашей позиции, начнем вести переговоры с хоккеистами, которые будут попадать под наши характеристики.

В этот список может войти любой хоккеист, в том числе Кузнецов. Мне сказать нечего, пока у нас нет сформированной позиции на этот счет, — сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Агент Кузнецова: «Переговоры идут с несколькими клубами, “Трактора” среди них нет. Никакого базара, никто никуда не торопится».