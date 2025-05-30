Гендиректор «Трактора» о селекции: «В список может войти любой хоккеист, в том числе Кузнецов. Сформированной позиции у клуба пока нет»

— Для начала нам надо сформировать свою позицию в отношении команды на следующий год. И в отношении каждого игрока. И уже когда будем отталкиваться от нашей позиции, начнем вести переговоры с хоккеистами, которые будут попадать под наши характеристики.
В этот список может войти любой хоккеист, в том числе Кузнецов. Мне сказать нечего, пока у нас нет сформированной позиции на этот счет, — сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Агент Кузнецова: «Переговоры идут с несколькими клубами, “Трактора” среди них нет. Никакого базара, никто никуда не торопится».