Гафуров о новом тренере «Торпедо»: «Мы исторический выбор сделали — хотим играть в атаку, быстро, красиво. Для результата нужно добавить мощи, прагматичности. Поэтому пригласили Исакова»

«Ни в коем случае. Мне само слово “перестройка” не нравится, это больше шаг в сторону обозначения подушки безопасности. Думаю, у нас хорошая команда и хороший фундамент.
И в целом тренера выбирали, продолжая систему и подчеркивая сильнейшие стороны, которые у нас есть.
Мы свой исторический выбор уже сделали — хотим играть в атаку, быстро, красиво. Да, нужно для результата чуть-чуть добавить мощи и прагматичности.
Вот для этого и Алексей Геннадьевич [Исаков], и ряд приобретений, которые вы узнаете уже после первого июня«, — сказал председатель правления “Торпедо” Гафуров.