Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2

Гафуров о новом тренере «Торпедо»: «Мы исторический выбор сделали — хотим играть в атаку, быстро, красиво. Для результата нужно добавить мощи, прагматичности. Поэтому пригласили Исакова»

Ранее председатель правления клуба заявил, что Алексей Исаков согласился стать тренером нижегородцев в КХЛ. Под его руководством «Торпедо-Горький» выиграл Кубок Чемпиона России-2025.

Источник: Спортс"

«Ни в коем случае. Мне само слово “перестройка” не нравится, это больше шаг в сторону обозначения подушки безопасности. Думаю, у нас хорошая команда и хороший фундамент.

И в целом тренера выбирали, продолжая систему и подчеркивая сильнейшие стороны, которые у нас есть.

Мы свой исторический выбор уже сделали — хотим играть в атаку, быстро, красиво. Да, нужно для результата чуть-чуть добавить мощи и прагматичности.

Вот для этого и Алексей Геннадьевич [Исаков], и ряд приобретений, которые вы узнаете уже после первого июня«, — сказал председатель правления “Торпедо” Гафуров.