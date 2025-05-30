Игроки «Эдмонтона» прикоснулись к трофею за победу на Западе. В прошлом сезоне не стали трогать — и проиграли в финале Кубка Стэнли

«Ойлерс» во второй раз подряд стали обладателями трофея Кларенса Кэмпбелла.
Во время церемонии награждения игроки канадского клуба во главе с капитаном Коннором Макдэвидом прикасались к призу, вручаемому за победу на Западе.
В 2024 году игроки «Эдмонтона» не стали трогать трофей. В финале «нефтяники» уступили «Флориде» (3−4).
В этом году «Ойлерс» вновь встретятся с «Пантерс» в решающей серии.
Фото: соцсети «Эдмонтона».
Хоккеисты «Флориды» вновь не прикоснулись к трофею за победу на Востоке. В прошлом сезоне сделали так же — и выиграли Кубок Стэнли, в позапрошлом дотронулись — и проиграли.