«Даллас» — 1-я команда в истории НХЛ, проигравшая в финале конференции в 3 сезонах подряд

На Западе (с 1982 по 1993 — конференция Кларенса Кэмпбелла) по 2 раза подряд проигрывали «Чикаго» (1982 и 1983, 1989 и 1990), «Детройт» (1987 и 1988), «Эдмонтон» (1991 и 1992), «Торонто» (1993 и 1994), «Колорадо» (1999 и 2000) и «Сан-Хосе» (2010 и 2011). Кроме того, «Вегас» в 2020 году уступил в финале конференции, а в 2021-м — в полуфинале.