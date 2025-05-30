Джефф Скиннер забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в 33 года — рекорд «Эдмонтона». Форвард не играл в Кубке Стэнли до этого сезона

На счету канадца стало 2 (1+1) балла в 2 играх в текущем плей-офф. После первого матча в серии первого раунда с «Лос-Анджелесом» игрок попал в запас и вернулся в состав на фоне травмы форварда Зака Хаймана.
Скиннер (33 года 13 дней) стал самым возрастным игроком, открывшим счет своим голам в плей-офф в составе «Эдмонтона».
Ранее рекорд принадлежал защитнику Стиву Стэйосу (2006 год, 32 года 299 дней).
Отметим, что до этого сезона Скиннер, ранее выступавший за «Каролину» и «Баффало», ни разу не играл в плей-офф.