Рантанен ни разу не забил в финале Запада с «Эдмонтоном». У форварда «Далласа» 3 ассиста, 11 бросков и «минус 4» в 5 играх серии

На счету финского форварда 3 (0+3) балла в 5 играх серии при полезности «минус 4» и 11 бросках в створ.
В итоге он завершил плей-офф с 22 (9+13) очками в 18 играх при полезности «минус 3». Пока он идет на третьем месте в гонке бомбардиров.
Напомним, что Рантанен стал игроком «Старс» перед дедлайном в результате обмена из «Каролины» (куда перешел из «Колорадо» в результате обмена в январе этого года).
Он подписал с техасцами контракт на 8 лет со средней зарплатой 12 миллионов долларов, соглашение вступит в силу со следующего сезона.