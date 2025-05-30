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Рантанен ни разу не забил в финале Запада с «Эдмонтоном». У форварда «Далласа» 3 ассиста, 11 бросков и «минус 4» в 5 играх серии

Форвард «Далласа» отметился результативной передачей в пятом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (3:6, 1−4).

Источник: Спортс"

На счету финского форварда 3 (0+3) балла в 5 играх серии при полезности «минус 4» и 11 бросках в створ.

В итоге он завершил плей-офф с 22 (9+13) очками в 18 играх при полезности «минус 3». Пока он идет на третьем месте в гонке бомбардиров.

Напомним, что Рантанен стал игроком «Старс» перед дедлайном в результате обмена из «Каролины» (куда перешел из «Колорадо» в результате обмена в январе этого года).

Он подписал с техасцами контракт на 8 лет со средней зарплатой 12 миллионов долларов, соглашение вступит в силу со следующего сезона.