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Губерниев об Овечкине: «Возглавит политическую партию в России или примкнет к ныне существующим, возможно. Потенциал у него огромный»

Ранее супруга хоккеиста Настасья рассказала, что Александр Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ. Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Овечкин является воспитанником «Динамо».

Источник: Спортс"

"Где родился, там и пригодился. Это действительно последний сезон Саши в НХЛ, поэтому он наверняка попытается завоевать Кубок Стэнли напоследок. Возможно, попытается взять еще несколько личных рекордов.

Хорошо, что он потом вернется. Хочется верить, что приедет не доигрывать, а еще сезон-другой поиграть. Конечно, здорово, что такие спортсмены как Овечкин связывают себя с Россией. Будем Сашу очень сильно ждать у нас.

Безусловно, «Динамо» ему ближе к сердцу, но это тот самый случай, что будет круто, если он будет в целом выступать у нас, какой бы клуб не предствлял.

Он сейчас главный спортсмен в мире, представляющий Россию. Ждем, надеемся и верим. Я думаю, что у него будет немало предложений, не связанных непосредственно с его спортивной карьерой.

Возможно, он возглавит политическую партию в России или примкнет к ныне существующим. Потенциал огромный у Александра" — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Жена Овечкина заявила о последнем сезоне Александра в «Вашингтоне»: «Уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину».

Фетисов об Овечкине в политике: «Вещь непростая, надо полностью отдаваться, здесь нужно много что уметь. У него есть популярность».