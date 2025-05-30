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Колобков о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Неважно, где он будет играть и доигрывать. Главное, чтобы оставался лидером, победителем, рекордсменом, Александр — великий спортсмен»

Ранее супруга хоккеиста рассказала, что Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ. Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо».

Источник: Спортс"

— Как вы оцените возможное возвращение Овечкина в российский хоккей?

— Пожелаю, чтобы Овечкин играл как можно дольше. Не хочется даже думать о том, что когда-то он будет доигрывать. Хочется видеть Александра в суперформе, претендентом на новые рекорды, титулы.

Неважно, где он будет играть и доигрывать. Главное, чтобы он оставался тем Овечкиным, которого мы знаем — лидером, победителем, рекордсменом.

Зная спортивный характер Овечкина, уверен, что доигрывание это не для него. Александр — великий спортсмен, я бы хотел, чтобы он играл в хоккей, а не доигрывал, и не важно где. Все будет зависеть от следующего сезона, будет ли он еще чувствовать в себе силы и желание дальше играть в хоккей на высоком уровне, на котором он сейчас, — сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.