Колобков о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Неважно, где он будет играть и доигрывать. Главное, чтобы оставался лидером, победителем, рекордсменом, Александр — великий спортсмен»

Зная спортивный характер Овечкина, уверен, что доигрывание это не для него. Александр — великий спортсмен, я бы хотел, чтобы он играл в хоккей, а не доигрывал, и не важно где. Все будет зависеть от следующего сезона, будет ли он еще чувствовать в себе силы и желание дальше играть в хоккей на высоком уровне, на котором он сейчас, — сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.