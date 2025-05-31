Шалунов о победном голе «Трактору» в финале Кубка Гагарина: «Это не символизм, это как будто судьбой было написано. Чтобы бояться в Челябинске — такого нет»

— Символично, что именно вы забили победный гол в ворота «Трактора»?
— Мне кажется, это не символизм, это как будто судьбой было написано, что случится.
— «Трактор» в свое время нехорошо поступил по отношению к вам, когда вы покидали команду?
— Могу сказать только спасибо «Трактору». А хорошо или нехорошо… Все, что ни делается, все к лучшему. Так и происходит.
— Как ваши челябинские друзья отреагировали?
— Все поздравили, все отлично.
— Нет такого, чтобы вы боялись в Челябинске, как говорил Алексей Заварухин в прошлом сезоне?
— Такого нет. Заварухин мне тогда сразу сказал, что это было, чтобы вывести из равновесия, — сказал Шалунов.
Тренер «Трактора» о Шалунове: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Фукале получил травму — ни звонка, ничего. Это его не красит».