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Шалунов о победном голе «Трактору» в финале Кубка Гагарина: «Это не символизм, это как будто судьбой было написано. Чтобы бояться в Челябинске — такого нет»

32-летний форвард «Локомотива» стал автором решающей шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (2:1 ОТ, 4−1). Он является воспитанником челябинского хоккея.

Источник: Спортс"

— Символично, что именно вы забили победный гол в ворота «Трактора»?

— Мне кажется, это не символизм, это как будто судьбой было написано, что случится.

— «Трактор» в свое время нехорошо поступил по отношению к вам, когда вы покидали команду?

— Могу сказать только спасибо «Трактору». А хорошо или нехорошо… Все, что ни делается, все к лучшему. Так и происходит.

— Как ваши челябинские друзья отреагировали?

— Все поздравили, все отлично.

— Нет такого, чтобы вы боялись в Челябинске, как говорил Алексей Заварухин в прошлом сезоне?

— Такого нет. Заварухин мне тогда сразу сказал, что это было, чтобы вывести из равновесия, — сказал Шалунов.

Тренер «Трактора» о Шалунове: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Фукале получил травму — ни звонка, ничего. Это его не красит».