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Сошников и Основин покинули «Адмирал». Форварды провели по одному сезону за клуб

Оба форварда отыграли по одному сезону за клуб из Владивостока.

Источник: Спортс"

«Нападающие Вячеслав Основин и Никита Сошников покидают “Адмирал” в связи с истечением срока контрактов.

Мы благодарим парней за яркий сезон и желаем каждому успехов в дальнейшей карьере. Спасибо за профессионализм, характер и эмоции, подаренные на льду!" — говорится в сообщении клуба.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 31-летний Сошников стал третьим бомбардиром и снайпером команды, набрав 41 (22+19) очко в 57 играх. В розыгрыше Кубка Гагарина в его активе 5 (3+2) баллов в 5 матчах.

На счету 31-летнего Основина 12 (7+5) баллов в 44 играх в регулярке и 3 (2+1) балла в 6 играх в плей-офф.