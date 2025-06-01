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«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них — Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший

«Хоккейный клуб “Торпедо” благодарит за сотрудничество игроков, которые покидают команду в связи с окончанием контрактов.

Источник: Спортс"

Нижегородский клуб прощается с Даниилом Бокуном, Иваном Бочаровым, Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким, Игорем Ларионовым, Михаилом Орловым, Евгением Свечниковым, Китоном Томпсоном и Маркусом Филлипсом.

Каждый из них внес вклад в развитие команды и был важной частью «Торпедо» как на льду, так и за его пределами. Мы благодарим хоккеистов за труд, самоотдачу и профессионализм, которые они демонстрировали в течение всего времени, проведенного в Нижнем Новгороде ?

Клуб желает игрокам успехов в дальнейшем продолжении карьеры и новых спортивных достижений!" — говорится в заявлении нижегородцев.