«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них — Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший

Нижегородский клуб прощается с Даниилом Бокуном, Иваном Бочаровым, Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким, Игорем Ларионовым, Михаилом Орловым, Евгением Свечниковым, Китоном Томпсоном и Маркусом Филлипсом.
Каждый из них внес вклад в развитие команды и был важной частью «Торпедо» как на льду, так и за его пределами. Мы благодарим хоккеистов за труд, самоотдачу и профессионализм, которые они демонстрировали в течение всего времени, проведенного в Нижнем Новгороде ?
Клуб желает игрокам успехов в дальнейшем продолжении карьеры и новых спортивных достижений!" — говорится в заявлении нижегородцев.